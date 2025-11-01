¡Magia y música! El Grupo Colibrí enciende el Trasnocho con "Aladino y la lámpara mágica"

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo de Teatro Infantil Colibrí presenta su tercer estreno en lo que va de 2025, esta vez con la producción y versión moderna del clásico “Aladino y la Lámpara Mágica”, para toda la familia.

Según el reporte en nota de prensa, la obra llega por cinco semanas y 10 únicas funciones a la sala del Teatro Trasnocho, con funciones los sábados y domingos a las 3:00 pm.

De igual modo, se informó que las entradas ya están disponibles en la taquilla del teatro ubicado en el sótano del C.C. Paseo Las Mercedes, por la nueva modalidad de venta directa vía WhatsApp y por la plataforma web: www.ticketmundo.com.ve.

El Grupo Colibrí enciende el Trasnocho con "Aladino y la lámpara mágica"

El público podrá disfrutar de la bella historia de “Aladino”, un joven y soñador habitante de la Ciudad de Ágrabah que se enamora a primera vista de la Princesa Jazmín, quien, fugada del palacio, se hace pasar por una habitante común en el popular Mercado de Ram Bam Bum.

El mono Abú, su mejor amigo, pronto genera una confusión que hace que la guardia de palacio encierre a Aladino en una mazmorra, acusándolo de ladrón; pero ya la princesa se ha enamorado de aquel honesto y vivaz joven del mercado, quien le ha contado todo sobre el descontento de la población.

La mágica historia de amor para toda la familia cuenta con más de 15 artistas en escena, donde, volando a través de la alfombra mágica de la ilusión, los personajes alcanzarán la felicidad de crear “un mundo ideal”.

Esta producción llena de mucha música y color es una versión libre escrita por el dramaturgo venezolano Carmelo Castro, inspirada en el cuento de “Las mil y una noches”, con coreografías de Erick Romero, música original de Javier Blanco y la producción y dirección general de José Manuel Ascensao.

Las entradas tienen un costo de 15$ o su equivalente en moneda nacional.

