Día de los Muertos en Venezuela: así se preparan los cementerios para recibir a miles de familias

Este fin de semana, Venezuela se une a la conmemoración del Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre), fechas dedicadas a honrar la memoria de los seres queridos fallecidos.

Como parte de esta tradición, las alcaldías municipales han activado operativos especiales en cementerios de todo el país para garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para los visitantes.

Cementerios municipales refuerzan limpieza, seguridad y atención

En Caracas, la Alcaldía del municipio Libertador desplegó cuadrillas de mantenimiento en el Cementerio General del Sur, con labores de desmalezamiento, pintura y recuperación de espacios patrimoniales.

Jesús González, presidente de Cementerios y Servicios Funerarios, informó que se realizarán misas, se reforzará la seguridad con apoyo de Protección Civil y se atenderá a los visitantes desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m, dijo a Últimas Noticias.

Día de los Muertos: una tradición que une fe, memoria y cultura

Cada 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, una fecha que rinde culto a los difuntos encendiendo velas y orando por su descanso eterno.

La festividad, instituida por San Odilón en el siglo VIII, tiene raíces más antiguas en la piedad popular. La Misa de Réquiem bendice a los fallecidos y se celebra el 2 de noviembre, o el 3 si coincide con otra solemnidad.

En México, esta fecha representa un reencuentro simbólico entre vivos y muertos. Aunque las costumbres varían, el eje central es el homenaje espiritual a quienes ya partieron.

Recorrido patrimonial en el Cementerio General del Sur

Gerónimo Maneiro, guía de turismo patrimonial, anunció una visita guiada este domingo 2 de noviembre en el Cementerio General del Sur.

Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer tumbas y panteones de personajes históricos que marcaron la identidad venezolana. El camposanto se convierte así en un espacio de memoria colectiva.

Regiones se suman con jornadas de limpieza y programación religiosa

En La Guaira, la alcaldía activó operativos en cementerios de Pariata, Caraballeda y el de los Españoles. Donairis Torres, administradora local, destacó el esfuerzo por recuperar espacios para las familias.

En Miranda, el municipio Tomás Lander inició la rehabilitación del Cementerio Municipal de Ocumare del Tuy. En Cojedes, los municipios Tinaquillo, Tinaco, Ricaurte y San Carlos desplegaron cuadrillas de ornato y limpieza.

Sucre también embellece sus camposantos

En Carúpano y Cumaná, las alcaldías ejecutaron jornadas de desmalezamiento, recolección de desechos y adecuación de espacios. Pedro Figueroa, alcalde de Cumaná, confirmó intervenciones en El Tacal, Caigüire y San Juan.

