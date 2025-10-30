Colegio San Agustín de El Paraíso revela la gruta San José Gregorio: Nuncio Apostólico celebra al nuevo santo

Suscríbete a nuestros canales

San José Gregorio tiene su primer espacio de veneración en un colegio venezolano, y se trata de la "Gruta San José Gregorio Hernández" en el Colegio San Agustín de El Paraíso.

Esta misma fue inaugurada en la plaza de los santos en esta institución al oeste de Caracas.

Foto: José Félix Lara

La presentación de la gruta comenzó con una misa de acción de gracias presidida por el Nuncio Apostólico de Venezuela, mons. Alberto Ortega.

Foto: José Félix Lara

Además, se contó con la participación de las autoridades eclesiásticas y la directiva del Colegio San Agustín, junto a invitados especiales como la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, la cual musicalizó el acto solemne bajo la batuta de Elisa Vegas.

Foto: José Félix Lara

¿Qué significa San José Gregorio para el mundo?

El Nuncio Apostólico indicó que el venezolano vive con alegría la canonización de dos de sus figuras más importantes, José Gregorio y la Madre Carmen.

"Tenemos en José Gregorio un ejemplo para todos", comentó.

La expansión de esta devoción es vista por el mons. Alberto Ortega como un "gran servicio" a la Iglesia Universal. El perfil de San José Gregorio Hernández ofrece un modelo de santidad que resuena profundamente con la gente común, haciendo que la aspiración a la santidad parezca menos distante y más alcanzable.

Foto: José Félix Lara

"Eso es lo que necesitamos, santos con los que nos podamos identificar para que cada uno en la vocación en la que el Señor nos ha llamado vivamos esa vocación a la santidad que es el contenido de la vida cristiana, la vocación a la santidad", expresó a 2001.

Aseguró que al santo criollo se le conoce en todo el mundo por lo llamativa que es su imagen, un laico que juntó la fe con la ciencia y poco a poco transcendió fronteras.

Foto: José Félix Lara

El BDA honra a los nuevos santos

Los feligreses que participaron en la misa de acción de gracias tuvieron la oportunidad de llevarse a casa su revista Bohemia, con el número especial sobre la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, que se encontraba en el stand del BLOQUE DEARMAS.

Foto: José Félix Lara

Esta edición conmemorativa celebra la vida y el legado de dos figuras notables que dejaron una profunda huella en la fe, la ciencia y la caridad.

La publicación fusiona la historia, la devoción y contenido exclusivo directamente desde el Vaticano.

Foto: José Félix Lara

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube