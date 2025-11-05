En video: rescatan a un cunaguaro de una zona residencial en Apure

Suscríbete a nuestros canales

Un inusual incidente movilizó a los cuerpos de emergencia en la capital apureña, luego de que un ejemplar de felino silvestre, identificado como un cunaguaro (Leopardus wiedii), fuera reportado por vecinos dentro de una residencia privada.

El animal fue rescatado con éxito y puesto bajo el resguardo de las autoridades competentes.

Operación de Rescate

El evento se produjo en horas de la mañana de este martes en la urbanización Los Tamarindos, una zona residencial del municipio San Fernando.

Residentes de la urbanización notificaron a las autoridades sobre la presencia del felino dentro de una vivienda, lo que generó preocupación por la seguridad tanto de los habitantes como del propio animal.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos se apersonaron al lugar con equipos especializados para realizar las labores de rescate. La operación se llevó a cabo con sumo cuidado para inmovilizar al cunaguaro sin causarle daño.

Apertura de Investigación

Tras el rescate, las autoridades ambientales y policiales han iniciado una investigación sobre cómo el ejemplar llegó a la zona urbana.

La hipótesis principal manejada es que el cunaguaro pudo haber estado en cautiverio ilegal en alguna residencia cercana y logró escapar, buscando refugio en la vivienda donde fue encontrado.

La situación está siendo investigada por las autoridades competentes, quienes buscan determinar si existió algún delito relacionado con la tenencia o tráfico de fauna silvestre.

El cunaguaro es una especie de felino manchado, nativo de América, cuya tenencia está estrictamente regulada por las leyes de protección de la fauna silvestre.

El ejemplar rescatado será evaluado por especialistas para determinar su estado de salud y su posterior reubicación en un hábitat seguro o centro de conservación.

Marco Legal Venezolano sobre Fauna Silvestre

La legislación ambiental venezolana se sustenta principalmente en la Ley de Protección a la Fauna Silvestre y la Ley Penal del Ambiente, las cuales establecen responsabilidades y sanciones para quienes atenten contra los animales que viven libremente fuera del control humano.

Ley de Protección a la Fauna Silvestre

Esta ley, que rige la protección y el aprovechamiento racional de la fauna silvestre, establece las prohibiciones y define qué se entiende por fauna silvestre.

La ley considera fauna silvestre a los mamíferos, aves, reptiles y batracios que viven libremente y fuera del control del hombre en ambientes naturales.

Prohibición de Caza y Tenencia Ilegal

Está terminantemente prohibido cazar animales que no hayan sido incluidos en la Lista Oficial de animales de caza (lo que incluye a la mayoría de los felinos silvestres como el cunaguaro).

Para ejercer el comercio o industria de animales silvestres (vivos o muertos) o de sus productos, es necesario obtener una licencia especial del Ministerio de Agricultura y Cría (ahora gestionado por el Ministerio de Ecosocialismo). La compraventa del producto de la caza deportiva está prohibida.

La tenencia de animales silvestres, especialmente de especies protegidas o en peligro, requiere permisos especiales y condiciones estrictas de cautiverio, lo cual es altamente regulado.

Ley Penal del Ambiente (Sanciones por Delitos Ambientales)

Esta ley es la que tipifica los delitos contra los recursos naturales y el ambiente e impone las sanciones penales.

