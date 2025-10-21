Maduro pide crear una 'app' con la FANB: la población podrá reportar todo lo que ve y oye

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a la creación de una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que el pueblo pueda reportar las 24 horas del día cualquier situación.

Propuso que se desarrolle dentro del sistema VenApp, y que, además, también deben participar en la creación de esta aplicación las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

"Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas", indicó.

Consulta Popular Nacional

El jefe de Estado anunció que el próximo 23 de noviembre se llevará a cabo la cuarta Consulta Popular Nacional 2025.

“Todos los vecinos a votar, a elegir, sus proyectos comunitarios de base. Democracia directa”, indicó Maduro.

La Consulta Popular es un método impulsado por el Gobierno Nacional, que promueve la participación activa, democrática y protagónica de las Comunas y los Circuitos Comunales en la ejecución de diversos proyectos.

¿Qué viene después de la Consulta Popular Nacional en las comunidades?

Al concluir el proceso electoral se realiza la totalización de los votos, luego la presidenta o el presidente de la comisión electoral realiza la carga en el sistema automatizado de soluciones electorales y en el sistema de la consulta popular del Consejo Federal de Gobierno.

Luego, las voceras del banco receptor comunican en la asamblea de ciudadanos que los recursos están disponibles para la ejecución del proyecto elegido, además cada consejo comunal tendrá dos meses para ejecutarlos

