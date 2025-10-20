Maduro: Baltazar Porras dedicó su vida en conspirar contra José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

“Algunos curas como (Cardenal) Baltazar Porras que dedicó su vida en conspirar contra José Gregorio Hernández (...) para que no llegará (a ser santo), pero fue derrotado por Dios”, así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Y hoy José Gregorio Hernández es santo a pesar de ti (Baltazar Porras) y de tu cofradía”, agregó el jefe de Estado, durante la Inauguración de la sala de Autogobierno y Presentación de los Proyectos, asegurando que más adelante dirá “muchas cosas más”.

Recordó que en las dos oportunidades que sostuvo un encuentro con el Papa Francisco, le pidió al Santo Pontífice su apoyo para el considerado “Médico de los Pobres”.

“Me dijo que los informes que le pasaban desde Venezuela que decían que ‘no conseguían un milagro en sustentaran a José Gregorio’ y yo le dije que en la plaza La Candelaria hay testimonios de 3 millones de venezolanos que tenemos un milagro, un testimonio de que José Gregorio nos ha salvado la vida”, relató Maduro.

Este domingo 19 de octubre, el papa León XIV elevó a los altares a José Gregorio Hernández, y a la madre Carmen Rendiles, en una emotiva ceremonia celebrada en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, Roma.

En tal sentido, el primer mandatario enfatizó que Venezuela es tierra de santos y trabajadores.

“No es una tierra de delincuentes”, dijo Maduro.