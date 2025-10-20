En imágenes: lluvias causan estragos en Los Teques y otros estados del país

Suscríbete a nuestros canales

Las fuertes lluvias de la tarde de este lunes causaron anegaciones en sectores de Los Teques, estado Miranda.

De acuerdo con reportes en redes sociales, entre las zonas afectadas están Los Lagos y Camatagua, donde se ven las calles inundadas.

Otro de los estados afectados es Carabobo, específicamente en el sector El Rincón, municipio Naguanagua, donde, según diversos medios de comunicación, la lluvia puso a la gente a correr, a buscar el resguardo personal y de sus carros.

“Los residentes reportan que se cayó una pared, porque el agua se llevó el muro perimetral de la consejería”, reportó Noticias Carabobo.

En el distribuidor Mañongo, en el mismo municipio, el río Cabriales alcanzó un nivel considerable, donde las autoridades monitorean su comportamiento.

Oriente del país

Durante el domingo, las precipitaciones también afectaron diversos sectores del estado Sucre, como Cumanacoa donde se desbordó el río Aricagua.

Entre los sectores que se inundaron están: Los Dos Ríos, con mayor impacto en el balneario; Amaguto, Aricagua y Los Cedros.

Es importante mencionar, que por el territorio nacional transita la onda tropical número 48, provocando precipitaciones de intensidad variable, indicó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).