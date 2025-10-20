Gran marcha en Caracas este 20 de octubre: ruta y vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 20 de octubre, el jefe de gobierno de Caracas, Nahúm Fernández, a través de sus redes sociales confirmó la convocatoria.

En tal sentido, indicó que la movilización busca "celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Elena Rendiles".

Gran marcha en Caracas este 20 de octubre

"Mañana, #20oct todas y todos participaremos en la Gran Marcha para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Elena Rendiles, nuestros primeros santos venezolanos", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El funcionario precisó que la marcha partirá desde el Paseo de la Resistencia Indígena, en Plaza Venezuela, hasta la Plaza La Candelaria.



"Sostuvimos una reunión de trabajo con los integrantes de la Vicepresidencia de Movilización y Eventos del @partidopsuv movimientos sociales, organizaciones políticas y el pueblo, con el propósito de resaltar los milagros de Venezuela, fundamentados en la esperanza, la humildad, el servicio y el amor al prójimo. Este encuentro también sirvió para expresar nuestro agradecimiento al presidente @nicolasmaduro quien impulsó los mecanismos necesarios para que la nación fuera testigo de este gran hecho histórico y milagroso.En este sentido, la movilización partirá desde el Paseo de la Resistencia Indígena, en Plaza Venezuela, hasta la Plaza La Candelaria. ¡Venezuela es y seguirá siendo un territorio de paz! Somos un país bendecido, ahora consagrado por dos santos nacidos del corazón del pueblo", añadió en la publicación.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Puede tomarla en el Distribuidor Plaza Venezuela y salir en otros distribuidores cercanos al centro, como el de Ciempiés o La Carlota, para luego buscar vías alternas secundarias.

Avenida Boyacá (Cota Mil): Ideal para evitar por completo el área central y las concentraciones. Permite el desplazamiento rápido por el norte de la ciudad.

Avenida Casanova y Avenida Francisco Solano: Estas avenidas, ubicadas paralelas a la Avenida Libertador, pueden servir como vías alternas desde el este (Chacaíto/Sabana Grande) hacia el área de Plaza Venezuela y viceversa, aunque podría experimentar congestión debido al tráfico desviado.

Avenidas del Oeste (Alejadas del centro): Si su destino está en el oeste, considere usar la Avenida Baralt o la Avenida San Martín, ya que suelen ser rutas de acceso al centro menos directas desde Plaza Venezuela.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube