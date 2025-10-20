Onda tropical en Venezuela provocará lluvias en estos estados: pronóstico del Inameh 

Suscríbete a nuestros canales

Para este lunes 20 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó que el paso de la onda tropical n.º 48 provocará lluvias sobre ciertos estados de Venezuela.

En tal sentido, el Inameh informó que en horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado en buena parte del país.

No obstante, se esperan zonas con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, norte de Aragua, este de Falcón, Guárico, Barinas, Apure, Portuguesa, Andes y Zulia.

¿Qué estima el Inameh para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Inameh prevé que habrá desarrollo de nubosidad con lluvias o chubascos en todo el territorio nacional, siendo más intensas en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

¿Cómo estará la Gran Caracas?

Mientras que para la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera nubosidad parcial en la mañana con algunas lloviznas.

Además, a partir del mediodía, se prevé incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones y descargas eléctricas ocasionales.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube