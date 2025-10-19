Dos ondas tropicales transitan por Venezuela: pronóstico del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que las ondas tropicales número 47 y 48 transitan por el territorio nacional.

En sus redes sociales, detalló que la vaguada 47 se encuentra por el centro del país, originando zonas nubladas acompañadas de lluvias o chubascos algunos con actividad tormentosa en los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón y Guárico.

También esperan precipitaciones variables en Caracas.

Mientras que la onda tropical 48 pasa por el oriente del territorio, dónde propicia precipitaciones de variada intensidad, descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.

Los estados que presentan está situación climática son: Delta Amacuro, norte de nuestra Guayana Esequiba, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Anzoátegui.

"Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas dos (02) horas", indicó.

Más ondas tropicales

Además, prevé que lleguen a Venezuela las ondas tropicales número 49 y 50 entre 23 al 27 de octubre.

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.