Silicon Valley: cinco lugares que no puedes dejar de visitar en la exclusiva zona de Palo Alto

Palo Alto es una zona que se destaca por su exclusividad, su clima soleado y rica cultura; está situada entre San Francisco y San José. Descubra las cosas interesantes que puede hacer al visitar Palo Alto.

Puede visitar la University Avenue que cruza el centro desde el campus de la Universidad de Stanford y la carretera US 101. Usted puede realizar un agradable paseo por la calle, ir a las tiendas en los históricos Mills Florist o Books Inc; o realizar una parada para tomar un helado en Scoop Microcreamery.

Los sábados puede visitar el Mercado de Productores de Palo Alto, donde los vendedores locales venden de todo.

El Museo Histórico de las computadoras es una opción

En la zona de Palo Alto se encuentran las más grandes e importantes empresas de tecnología como Google, Facebook, Skype, Hewlett-Packard; entre otras.

El Museo de la Historia de la Computación en Mountain View celebra el poder de la codificación del presente y se sumerge en el pasado de la informática.

Los curiosos y jóvenes ingenieros en proceso podrán disfrutar de la exhibición “Revolución” que lleva a los visitantes a lo largo de 2.000 años de la evolución de la computación.

Comer en el restaurante Bird Dog

El restaurante Bird Dog es una estrella de la escena culinaria de South Bay. El chef Robbie Wilson ofrece una mezcla de la cocina de Oriente y Occidente, donde son un imperdible el roti caliente picoso (guarnición de todas las comidas) y el aguacate asado en horno de madera relleno con ponzu hecho en casa y wasabi fresco.

Recorrido por la Reserva Natural de Baylands

Los visitantes pueden disfrutar de una caminata por las 785 hectáreas de humedales salinos en la Reserva Natural de Baylands. Con 24 kilómetros de senderos planos, la zona es ideal para corredores y ciclistas, mientras una interesante variedad de aves locales silvestres: faisanes, pelícanos, colibríes y más; hacen del lugar u elección obligada para los observadores de las aves.

Hospedarse en el Dinah’s Garden Hotel

El Dinah’s Garden Hotel está situado en 2,8 hectáreas de terrenos frondosos y ofrece un santuario en Silicon Valley. Todas sus habitaciones y suites tienen un diseño único.

Otras opciones excelentes para una estadía son el Novu Hotel Epiphany Palo Alto inspirado en Tokio, el Westin Palo Alto y el Sheraton Palo Alto, con su fácil acceso a Stanford.

Otros lugares para visitar

The Dishs un lugar interesante, un radiotelescopio construido por los científicos de la universidad en 1965, con 46 metros de ancho, en las faldas de las montañas de Stanford. Una caminata de 5,6 kilómetros le lleva a la estructura parecida a un ovni, que aún hoy se usa.

En el Stanford Theatre, fundado en 1925, el visitante puede ver una película clásica (no digital), el lugar alberga el Mighty Wurlitzer Organ, con el que se toca el intermedio.

El Stanford Shopping Center es ideal para realizar compras lujosas al aire libre, es una mezcla de diseñadores lujosos (Burberry, Coach, Kate Spade) y los muy conocidos minoristas. El centro comercial está rodeado de jardines, fuentes y esculturas.

