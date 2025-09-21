Economía

Feria del pescado en Caracas: ocho puntos activos este domingo 

La operación Venezuela Come + Pescado trae la proteína a precios económicos en siete puntos del municipio Libertador.

Por Jheilyn Cermeño
Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 09:58 am
Este domingo 21 de septiembre, la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. activa la feria del pescado en Caracas.

Feria del pescado en Caracas

A través de su cuenta en Instagram, Corpesca difundió la información para que los caraqueños puedan acercarse desde las 9:00 de la mañana.

En las jornadas se distribuyen diversas especies como cataco, carite, camarón precocido, bagre, pescado salado, lamparosa, lisa, tajalí, camarón limpio crudo y con concha.

En esta oportunidad, la Feria del Pescado se llevará a cabo en la plaza Los Próceres Civiles, ubicada en la avenida Bolívar de Caracas en pleno centro de la capital y en los siguientes puntos:

  • Parroquia Caricuao: Redoma Ruiz Pineda.
  • Parroquia El Valle: Plaza Bolívar
  • Parroquia La Pastora: Sector Manicomio.
  • Parroquia Sucre: Sector Paguita
  • Parroquia Caricuao: El zoológico.
  • Parroquia El Recreo: Colegio de Ingenieros.
  • Parroquia Caricuao: Sector UD2.
  • Parroquia Sucre: Carretera Caracas-La Guaira: Boquerón 2.

Con el Programa Venezuela Come + Pescado, la población puede adquirir la proteína pesquera directamente de los productores, lo que se traduce en una reducción del 35 % del precio en relación al mercado privado y un aumento del consumo.

    Domingo 21 de Septiembre - 2025
