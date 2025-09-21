Feria del pescado en Caracas: ocho puntos activos este domingo 

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de septiembre, la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. activa la feria del pescado en Caracas.

La operación Venezuela Come + Pescado trae la proteína a precios económicos en siete puntos del municipio Libertador.

Feria del pescado en Caracas

A través de su cuenta en Instagram, Corpesca difundió la información para que los caraqueños puedan acercarse desde las 9:00 de la mañana.

En las jornadas se distribuyen diversas especies como cataco, carite, camarón precocido, bagre, pescado salado, lamparosa, lisa, tajalí, camarón limpio crudo y con concha.

En esta oportunidad, la Feria del Pescado se llevará a cabo en la plaza Los Próceres Civiles, ubicada en la avenida Bolívar de Caracas en pleno centro de la capital y en los siguientes puntos:

Parroquia Caricuao: Redoma Ruiz Pineda.

Parroquia El Valle: Plaza Bolívar

Parroquia La Pastora: Sector Manicomio.

Parroquia Sucre: Sector Paguita

Parroquia Caricuao: El zoológico.

Parroquia El Recreo: Colegio de Ingenieros.

Parroquia Caricuao: Sector UD2.

Parroquia Sucre: Carretera Caracas-La Guaira: Boquerón 2.

Con el Programa Venezuela Come + Pescado, la población puede adquirir la proteína pesquera directamente de los productores, lo que se traduce en una reducción del 35 % del precio en relación al mercado privado y un aumento del consumo.

También pueden visitar nuestra sección: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube