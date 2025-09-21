Feria del pescado en Caracas: ocho puntos activos este domingo 

Este domingo 21 de septiembre, la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. activa la feria del pescado en Caracas.
La operación Venezuela Come + Pescado trae la proteína a precios económicos en siete puntos del municipio Libertador.
Feria del pescado en Caracas
A través de su cuenta en Instagram, Corpesca difundió la información para que los caraqueños puedan acercarse desde las 9:00 de la mañana.
En las jornadas se distribuyen diversas especies como cataco, carite, camarón precocido, bagre, pescado salado, lamparosa, lisa, tajalí, camarón limpio crudo y con concha.
En esta oportunidad, la Feria del Pescado se llevará a cabo en la plaza Los Próceres Civiles, ubicada en la avenida Bolívar de Caracas en pleno centro de la capital y en los siguientes puntos:
- Parroquia Caricuao: Redoma Ruiz Pineda.
- Parroquia El Valle: Plaza Bolívar
- Parroquia La Pastora: Sector Manicomio.
- Parroquia Sucre: Sector Paguita
- Parroquia Caricuao: El zoológico.
- Parroquia El Recreo: Colegio de Ingenieros.
- Parroquia Caricuao: Sector UD2.
- Parroquia Sucre: Carretera Caracas-La Guaira: Boquerón 2.
Con el Programa Venezuela Come + Pescado, la población puede adquirir la proteína pesquera directamente de los productores, lo que se traduce en una reducción del 35 % del precio en relación al mercado privado y un aumento del consumo.
