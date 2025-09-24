IVSS: conoce el paso a paso para verificar si eres un nuevo pensionado

Suscríbete a nuestros canales

A través de su cuenta en Instagram, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS dio a conocer el paso a paso para verificar si eres nueva o nuevo pensionado.

La confirmación de que la pensión fue asignada y se encuentra cargada en la página web es un paso fundamental para los nuevos beneficiarios.

Pasos para verificar

El IVSS habilitó herramientas en su plataforma web para que los usuarios puedan realizar esta consulta de forma sencilla y rápida.

Paso 1

ingresa a la página web www.ivss.gov.ve.

Paso 2

Ubica el área de consulta y da clic en pensionados

Paso 3

Introduce tu cédula de identidad, y fecha de nacimiento y da clic en consultar, ahí podrás verificar si tu pensión está cargada en el sistema.

Paso 4

Una vez que valides qué estás pensionado puedes dirigirte a la agencia bancaria asignada por el Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales (IVSS) con la cédula de identidad laminada para cobrar la pensión.

Este proceso de verificación en línea no sólo brinda tranquilidad a los futuros pensionados, sino que también facilita la planificación de los siguientes pasos, como la apertura de la cuenta bancaria donde se depositarán los pagos mensuales.

Otros trámites y beneficios del IVSS en línea

El Seguro Social Obligatorio (SSO) brinda una protección integral a los trabajadores y sus familias en diversas contingencias, como vejez, invalidez, sobrevivencia, enfermedad y accidentes laborales.

La pensión de vejez, por ejemplo, es un derecho adquirido por el asegurado al cumplir 60 años de edad (hombres) o 55 años (mujeres), siempre y cuando haya acreditado un mínimo de 750 cotizaciones semanales.

Adicionalmente, el IVSS ofrece servicios de asistencia médica integral para sus afiliados.

Además de la consulta de pensionados, el portal del IVSS permite a los usuarios realizar otras gestiones importantes, como:

Verificación de cotizaciones: para consultar su historial de cotizaciones, salarios acumulados y el estatus de sus aportes.

Corrección de datos: los ciudadanos pueden iniciar trámites para la corrección de datos personales, como el cambio de dirección o de nacionalidad.

Inscripción de continuación facultativa: permite a los trabajadores que ya no están en una relación de dependencia laboral continuar cotizando al Seguro Social de forma voluntaria.

Consulta de estado de cuenta: ofrece la posibilidad de verificar el estado de cuenta y solvencias electrónicas, un servicio útil tanto para trabajadores como para empleadores.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube