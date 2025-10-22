Bancos comenzaron el pago de la pensión IVSS y aguinaldo este 22 de octubre: LISTA

Suscríbete a nuestros canales

Tal y como ya lo había confirmado el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), este 22 de octubre, los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Entidades bancarias como: Banco de Venezuela, Banco Activo, Banesco, Banco Digital de los trabajadores, Bancaribe, BNC, Banco Provincial, Banco Mercantil, Tesoro, Caroní, Del Sur, 100% Banco, Bancamiga entre otros, comenzaron a liberar los pagos a los pensionados y pensionadas.

Primer mes de aguinaldo y pensión IVSS: Bs. 260.

Se espera que en el transcurso del día de hoy se cancele el Ingreso por Guerra Económica a pensionados, por un monto aproximado de Bs. 9.000.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué mensaje se envía al 3532 para que lleguen los bonos?

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

