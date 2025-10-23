Precios de las frutas en el Mercado de Coche: actualizado al 22 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El mercado mayorista de Coche, epicentro de la distribución de alimentos en Caracas, cuenta con diversos precios de frutas y hortalizas frescas.

Desde precios por unidad y al mayor, la oferta de verduras, tubérculos y frutas, se presentó robusta el pasado 22 de octubre pero con variaciones que exigen a los comerciantes un manejo de inventario astuto.

Balance de precios en Coche

Los productos base de la dieta venezolana mostraron un rango definido. El saco de papa se cotizó en $25, mientras que la papa lavada en sacos de 37 kg en a $30. El saco de zanahoria de 42 kg se encuentra disponible por un precio de $15.

En el renglón de hojas y aliños, el saco de repollo se ofreció con una oscilación entre $8 y $12. La cebolla presentó doble cotización: la junior se ubica en 250 bolívares el kilo, mientras que la cebolla regular por kilo se vende en 140 bolívares.

Finalmente, y pensando en la temporada decembrina, los paquetes de hojas para 50 hallacas se ofertaron en una promoción de 2 por $5.

La frescura de las frutas y sus costos

La sección de frutas del Mercado de Coche se caracteriza por una gran diversidad de precios y unidades de venta.

Las cestas de frutos tropicales como la guayaba y la parchita (20 kg) se cotizan de forma idéntica en $25 cada una.

Limón persa (30 kg, seleccionado): el precio más alto por unidad de peso, alcanzando los $70 por cesta.

Saco de naranja: $20.

Cesta de cambur (20 kg): una de las opciones más económicas en solo $10.

Cesta de plátano (30 kg): $48.

Otras frutas populares como el melón y la patilla se venden por peso: melón a 260 bolívares el kilo y la patilla variando entre 160 bolívares el kilo y 200 bolívares para la unidad más grande.

En cuanto a la piña, se ofreció por unidad con precios que van de 50 bolívares (pequeña) a 300 bolívares (grande). La bandeja de arándanos se mantuvieron en $3.

Precios de otras hortalizas clave

La cesta de tomate (grande) alcanzó los $27, mientras que la cesta de la presentación más pequeña se pude conseguir en $20.

El pimentón se mantuvo en una línea media, cotizándose la cesta en $15. Por su parte, la cesta de ají grande se posicionó como una opción económica para los comerciantes de condimentos, con un precio de $10.

Finalmente, el ocumo se ofreció a 200 bolívares por kilogramo o en un precio mayorista de $50 el saco.

Ubicación y acceso al mayorista de Caracas

El mercado se localiza en la Parroquia Coche, al sureste del Municipio Libertador de Caracas. Específicamente, se encuentra entre la Calle Zea y la Avenida Intercomunal del Valle.

Llegar al mercado es accesible a través de múltiples vías de transporte público:

La forma más directa es utilizar la Línea 3 hasta la estación "Mercado", que se encuentra a pocos metros de la entrada principal del mayorista. La estación "Coche" también está en las cercanías.

Numerosas líneas de transporte tienen rutas que llegan a la zona, incluyendo rutas que conectan con otros municipios como Los Teques o San Antonio de Los Altos.

Para el transporte de carga y vehículos particulares, el acceso principal es a través de la Avenida Intercomunal de El Valle.

