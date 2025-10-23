Vnet anuncia el lanzamiento de Pley: nueva plataforma de entretenimiento digital

Suscríbete a nuestros canales

Vnet continúa consolidando su presencia en el país con una propuesta que combina innovación tecnológica, expansión de su red de fibra óptica y productos diseñados para transformar la experiencia digital en los hogares.

En este contexto, la compañía lanza Pley, una plataforma de entretenimiento digital (IPTV), que llega para ampliar las posibilidades de disfrute y conexión de sus suscriptores.

¿Qué es Pley de Vnet?

Como parte de su posicionamiento, esta nueva oferta de Vnet, llega acompañada de la campaña “Strimindo Streaming” que refleja a través de una comunicación jovial y llena de humor la esencia de la plataforma, e invita a sus usuarios a que le den Pley a lo mejor en deportes, series, películas y “disfruten de tremendo streaming”.

Pley se basa en plataformas tecnológicas robustas, seguras y escalables, que garantizan una experiencia fluida, estable y en constante evolución.

Su diseño responde a las tendencias globales de consumo de entretenimiento, integrando contenidos para todos los gustos con la facilidad que brinda la red de fibra óptica de Vnet.

"La conectividad de hoy no se trata solo de navegar, sino de vivir experiencias. Con Pley damos un paso más en nuestro propósito de crear la red de posibilidades, ofreciendo a los hogares venezolanos una ventana al entretenimiento global, con tecnología de vanguardia y la calidad que nos caracteriza", afirmó José Alejandro González, VP de Relaciones Institucionales de Vnet.

Este lanzamiento se enmarca en el crecimiento sostenido de Vnet, que en los últimos meses ha extendido su huella a diversas localidades del país, llevando internet de alta velocidad a miles de familias.

El despliegue responde al compromiso de la empresa de democratizar el acceso a una conectividad de calidad y ofrecer soluciones innovadoras que atienden a un consumidor cada vez más digital.

Con Pley, Vnet reafirma su papel como un actor clave en la transformación digital de Venezuela. La compañía no solo conecta hogares y comunidades, sino que impulsa un ecosistema de innovación que abre infinitas oportunidades a través de La Red de Posibilidades.

¿Qué trae?

Contenido Centralizado: Reúne más de 100 canales de TV en vivo, videos on demand (VOD) y permite la integración con otras plataformas de streaming en una sola aplicación, facilitando el acceso a todo el entretenimiento desde un solo lugar.

Control Total para el Usuario: Ofrece funciones avanzadas como pausar y retroceder TV en vivo, Catch-Up TV para ver programas recientes, acceso multidispositivo y perfiles familiares con control parental para una experiencia personalizada y segura.

Conveniencia para Clientes Vnet: La activación y facturación de Pley están completamente integradas con el servicio de internet Vnet brindando facilidad y comodidad en el uso del servicio.