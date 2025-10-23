Este programa de EEUU ofrece hasta $13 000 por persona: incluye a migrantes

Suscríbete a nuestros canales

El estado de California amplió el acceso a un apoyo financiero importante para la educación superior, confirmando que ciudadanos y residentes, incluyendo estudiantes sin estatus migratorio legal, pueden recibir anualmente hasta $13 104 a través del programa Cal Grant A.

Este beneficio representa una beca estatal no reembolsable destinada a cubrir la matrícula universitaria, disponible en universidades públicas y privadas dentro del estado según informó El Cronista.

El programa acoge a extranjeros y estudiantes indocumentados que cumplan con los criterios del California Dream Act, un avance importante para garantizar la equidad educativa.

Requisitos

Los solicitantes deben cumplir varios requisitos principales: haber asistido a escuelas de California por un mínimo de tres años y haberse graduado de una preparatoria estatal o poseer un diploma equivalente.

Además, deben inscribirse en una institución acreditada y firmar una declaración jurada comprometiéndose a regularizar su estatus migratorio tan pronto como les sea posible.

Elegibilidad

Ciudadanos estadounidenses

Extranjeros (incluyendo estudiantes indocumentados) que cumplan con el California Dream Act y la Ley AB 540.

Personas con Visa U o Estatus de Protección Temporal (TPS).

No deben tener una visa de no inmigrante (como F, J, H, L, A, B o C).

Deben haber cursado al menos tres años en escuelas de California.

Deben graduarse de una preparatoria estatal o poseer un diploma equivalente (GED, HiSET o TASC).

Deben inscribirse en una universidad o community college acreditado.

Deben firmar una declaración jurada para regularizar el estatus migratorio cuando sea posible.

Montos anuales

El monto exacto del apoyo financiero varía según la institución a la que asista el estudiante.

Los beneficiarios elegibles incluyen a aquellos que tienen Visa U o el Estatus de Protección Temporal (TPS), así como a quienes califican bajo la ley AB 540, siempre que no posean una visa de no inmigrante (como F, J, H, L, A, B o C).

Es importante destacar que toda la información personal de los solicitantes se maneja bajo estricta confidencialidad y no se comparte con el gobierno federal. Los montos máximos anuales de Cal Grant A que reciben directamente las universidades o se depositan en la cuenta del estudiante.

Las universidades de California (UC) ofrecen hasta $13 104 al año, las universidades estatales de California (CSU) hasta $5 742 anuales, y las universidades privadas sin fines de lucro ofrecen hasta $9 220 por año.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



