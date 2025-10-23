Activan Jornada quirúrgica gratuita: seis patologías entran en lista de atención prioritaria este 27 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Clínica Popular Tipo I Dr. Luis Guada Lacau anunció una jornada quirúrgica dirigida a pacientes con patologías de baja complejidad. El llamado ya está activo.

Aunque forma parte del Plan Quirúrgico Nacional, esta jornada se enfoca en resolver casos específicos que requieren intervención rápida y sin hospitalización prolongada.

Jornada quirúrgica: ¿qué tipo de casos serán atendidos?

Según la cuenta en Instagram del centro de salud ubicado en el estado Caracbobo, la jornada quirúrgica contempla captación para esterilización, hidrocele, hernia umbilical, lipomas, quistes sebáceos y nevus.

Estas condiciones suelen tratarse en procedimientos ambulatorios, lo que permite agilizar la atención y reducir listas de espera.

La Clínica Popular Tipo I Dr. Luis Guada Lacau se encuentra en la urbanización Capremco, calle Guere en el municiío Naguanaua.

¿Dónde y cuándo se realizará la jornada?

La actividad se llevará a cabo en la Clínica Popular Tipo I Dr. Luis Guada Lacau, ubicada en Caracas, entre el 27 y el 31 de octubre.

Los interesados deben acudir directamente a la secretaría de quirófano, planta baja, desde las 9:00 a.m. para ser evaluados por el personal médico.

El objetivo es atender casos que no requieren hospitalización prolongada, pero que afectan la calidad de vida de los pacientes si no se resuelven a tiempo.

¿Qué deben saber los pacientes antes de acudir?

Los médicos recomiendan llevar informes previos, estudios complementarios y documentos de identificación. La evaluación inicial definirá si el caso entra en la jornada.

Esta jornada quirúrgica representa una oportunidad para resolver patologías comunes sin costo y con atención directa en un centro local.

