¡Atentos! Inameh pronostica lluvias y descargas eléctricas en cinco estados del país

El Instituto Nacional de Hidrología y Metereología (Inameh) informó este sábado por la noche el pronóstico para las próximas horas.

A través de sus redes sociales, el Inameh difundió el pronóstico que será válido hasta la medianoche de este sábado.

Lluvias y descargas eléctricas

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, "persiste cielo con nubosidad parcial, alternando con áreas despejadas en buena parte del país".

Sin embargo, resalta que "se puede observar núcleos convectivos asociados a lluvias o chubascos y descargas eléctricas" en al menos cinco estados.

Pronóstico del Inameh

En este sentido, el Inameh señaló que los estados con este pronóstico son Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, oeste de Barinas y Zulia.

Asimismo, asegura que el pronóstico será valido durante la noche de este sábado.

