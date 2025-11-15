Diosdado Cabello pide al pueblo "estar listos": Una acción contra el país no tiene hora

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, pidió a los venezolanos a "estar listos" ante cualquier ataque contra el país.

"Una acción contra el país no va haber hora (...) nosotros debemos estar listos al llamado a la hora que sea, cuando sea y como sea", indicó Cabello, durante el acto de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en el estado La Guaira.

"Porque cuando la patria está asediada por un enemigo como lo es el imperialismo norteamericano, estamos asediados todos, no es solo un pequeño sector, porque no hay balas, solo mata chavistas, y la experiencia nos ha dicho que cuando el imperialismo actúa, lo que menos tiene es escrúpulo", agregó.

Organización de los comités

Enfatizó que para contribuir a la defensa del país, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, ha ordenado en los últimos tres meses movimientos, organizaciones y despliegues en defensa de la patria, así como también la convocatoria de las bases de dicho partido para tomar decisiones, refiere VTV.

Recalcó que todos estos componentes derivan en un nuevo liderazgo y en renovación, "porque hay que trabajar con todos, deben hacerse funciones de liderazgo de esas formas para que funcione correctamente y lo que hemos visto es que estas jornadas han sido históricas, que le dan una lección a quienes dirigen desde las oficinas".