FANB inutiliza aeronave 416 oculta con malla artificial: aquí los detalles 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detectaron e inutilizaron una aeronave hostil que estaba oculta con malla artificial.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el procedimiento se efectuó en el municipio Pedro Camejo, estado Apure.

FANB inutiliza aeronave 416 oculta con malla artificial

El comandante estratégico operacional de la FANB (CEOFANB), Domingo Hernández Larez, informó que la aeronave se encontraba oculta en un bosque de galería, aledaña a una pista ilegal.

En ese contexto, precisó que las URRAS de combate conjuntas realizaron misiones de patrullaje y reconocimiento aeroterrestre y hallaron la aeronave oculta con malla artificial y vegetación.

Aseguró que la misma era utilizada como estructura logística de grupos TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos).

Hernández Larez enfatizó que la aeronave incumplía las leyes de control para la defensa integral del espacio aéreo y violaba "flagrantemente" la soberanía nacional.

Con esta acción, se registra un total de 416 aeronaves inutilizadas, de las cuales 25 corresponden a las operaciones realizadas durante el año 2025.

