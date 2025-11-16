¡Llegaron 135 mil vacunas! Refuerzan sistema de salud en Venezuela 

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 16 de noviembre llegaron 135 mil vacunas para reforzar el sistema de salud en Venezuela.

A través de sus redes sociales, la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, compartió los detalles.

Refuerzan sistema de salud en Venezuela

"Llenos de gratitud, informamos que hoy hemos recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía un cargamento de 135 mil vacunas, provenientes de la República de la India", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

En ese contexto, detalló que las vacunas incluyen pentavalente, SRP, neumococo, PCV10 y rotavirus.



"Estas valiosas vacunas fueron recibidas por la vicepresidenta sectorial, Gabriela Jiménez Ramírez, quien además contó con la presencia de Su Excelencia el Embajador de la India en Venezuela, PK Ashok Babu, y el viceministro de Hospitales, Dr. Jesús Osteicochea", agregó la funcionaria en la publicación.

Los tipos de vacunas recibidas atienden enfermedades de alto riesgo en la población infantil:

Pentavalente: Protege contra la difteria, tos ferina, tétanos, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B.

Rotavirus y neumococo (PCV10): Las dosis son esenciales para combatir la mortalidad infantil asociada a diarreas severas y neumonías, respectivamente.

SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis): El refuerzo de estas dosis es crucial para mantener controlados los brotes de estas enfermedades virales.

La llegada de este lote forma parte de los acuerdos de cooperación estratégica firmados entre Caracas y Nueva Delhi, que cubren áreas vitales más allá de la salud, incluyendo energía y tecnología.

