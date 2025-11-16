Black Friday Venezuela 2025: productos con grandes descuentos y los más buscados

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de la llegada del próximo Black Friday, los venezolanos ya tienen en la mira los productos que buscarán con mayor interés.

Según las proyecciones de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), los electrodomésticos y los artículos de tecnología se perfilan como los protagonistas de la jornada, informó Banca y Negocios.

Este evento de descuentos masivos, que se celebra este año el 28 de noviembre, ha crecido notablemente en el país desde su inicio formal en los centros comerciales. Para esta edición, se espera que la demanda siga concentrándose en productos de alto valor.

¿Cuáles eran las tendencias de consumo anteriores?

En una entrevista con Banca y Negocios, un representante del gremio, Emilio Conde, recordó que en la jornada de 2024, artículos como teléfonos celulares, televisores, tabletas y aires acondicionados encabezaron la lista de los más vendidos.

Conde, de Cavececo, señaló que el comportamiento de los consumidores en las jornadas previas de Black Friday es la base para esta proyección.

El año pasado, la preferencia por tecnología y equipos para el hogar fue clara, liderando las ventas en establecimientos.

La evolución del Black Friday en el país

El inicio formal del Black Friday en los centros comerciales del país se remonta al año 2019. Aunque al principio la participación de los comercios fue limitada, el evento experimentó un crecimiento significativo a partir de 2021.

Este auge se notó tanto en los grandes centros comerciales como en los establecimientos de calle, y la tendencia es que cada año se sumen más tiendas a esta iniciativa de ventas.

El "pistoletazo" a las compras navideñas

El representante de Cavececo destacó la importancia actual de este evento, pues consolidó como el punto de partida para las compras de la temporada navideña.

La jornada no se limita a un solo día, sino que comienza el viernes, se extiende durante todo el fin de semana y culmina con el Cyber Monday.

Respecto a las ofertas, Conde explicó que algunos comercios utilizan una estrategia de segmentación de descuentos. Esto significa que pueden iniciar con rebajas altas, de hasta un 80% el primer día, y luego reducirlas a un 70%.

Otros pueden comenzar con un 50% el primer día y elevarlo a un 60% al día siguiente, ajustando las promociones a lo largo de la jornada de ofertas.

