Venezuela recibe nuevo cargamento de vacunas: 850 mil dosis 

Un cargamento de 850 mil dosis de vacunas arribó a Venezuela en las últimas horas.

Procedente de la República de Corea, se trata de un cargamento contra la poliomielitis inactiva Sabin.

A través de sus redes sociales, la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, compartió los detalles.

Venezuela recibe nuevo cargamento de vacunas

La entrega forma parte del Programa Nacional de Inmunización (PNI) que impulsa el Gobierno Nacional a través del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

El cargamento busca fortalecer la protección de la población infantil venezolana contra la polio, una enfermedad altamente contagiosa que puede causar parálisis.

El Programa Nacional de Inmunización (PNI) coordina la distribución de estas dosis a nivel nacional para garantizar la cobertura en todos los estados del país.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, recibió el cargamento e indicó que estas vacunas forman parte del plan de inmunización.

El pasado 16 de noviembre llegaron 135 mil vacunas para reforzar el sistema de salud en Venezuela.

En ese lote se recibieron 135 mil vacunas, provenientes de la República de la India, que incluyeron pentavalente, SRP, neumococo, PCV10 y rotavirus.

La llegada de este lote forma parte de los acuerdos de cooperación estratégica firmados entre Caracas y Nueva Delhi, que cubren áreas vitales más allá de la salud, incluyendo energía y tecnología.

