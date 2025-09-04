¿Por qué ICE eligió septiembre para actuar en Chicago? La alarmante revelación del gobernador Pritzker

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, encendió las alarmas al advertir que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podría irrumpir en las celebraciones del Día de la Independencia de México en Chicago, afectando a cientos de familias migrantes.

En una conferencia de prensa, el mandatario expresó su “profunda preocupación” y aseguró que los informes apuntan a operativos planeados para coincidir con los festejos comunitarios.

“Tenemos razones para creer que Stephen Miller eligió el mes de septiembre para venir a Chicago debido a las celebraciones del Día de la Independencia de México que se celebran aquí todos los años", declaró Pritzker.

"Me rompe el corazón informar que nos han dicho que ICE intentará interrumpir picnics comunitarios y desfiles pacíficos. Seamos claros: el terror y la crueldad son el objetivo, no la seguridad de quienes viven aquí”, advirtió.

El gobernador agregó que la administración de Donald Trump no se ha coordinado con la ciudad de Chicago, el condado de Cook ni el estado de Illinois para organizar estos operativos federales, lo que a su juicio incrementa la tensión y el temor entre las comunidades inmigrantes.

ICE prepara ofensiva en ciudades santuario

Las declaraciones de Pritzker llegan en un momento de alta tensión, después de que el presidente Trump confirmara que Chicago será la próxima ciudad bajo intervención federal tras Washington, DC, como parte de un plan para “combatir el crimen”.

Sin embargo, críticos locales señalan que el despliegue también tiene un marcado componente político contra las ciudades santuario, gobernadas principalmente por demócratas.

De acuerdo con información oficial, el ICE ya intensifica sus operativos en Los Ángeles y prepara redadas en Nueva York, Portland y Seattle, además de Chicago.

Más de 100 ciudades santuarios

Según el Center for Immigration Studies, más de 100 ciudades y condados en todo Estados Unidos se consideran santuario, lo que convierte a miles de familias inmigrantes en posibles objetivos de estas acciones.

En junio, Trump ordenó a los agentes migratorios que dedicaran “todos los recursos posibles” para detener y deportar a inmigrantes indocumentados en estas jurisdicciones.

La advertencia del gobernador Pritzker ahora añade un nuevo matiz: la posibilidad de que los operativos federales interrumpan festividades culturales de alto valor simbólico para la comunidad mexicana en Illinois.

