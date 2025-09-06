Amenaza de ICE en Chicago: Líderes latinos asesoran a migrantes en temas migratorios

Suscríbete a nuestros canales

Líderes comunitarios y políticos de Chicago realizaron una conferencia para preparar a la comunidad migrante ante posibles operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en la zona.

El representante estatal Edgar González declaró que la gente debe prepararse para cualquier operativo. Él indicó que desde hace tiempo los residentes de Chicago han estado atentos a la presencia de agentes de inmigración.

González también señaló que el peligro radica en que ICE puede arrestar a cualquier persona, sin importar su estatus migratorio.

¿Cuál es la recomendación de los lideres comuntarios?

El líder comunitario declaró que los inmigrantes deben conocer sus derechos. Si la policía de inmigración detiene a un familiar, pueden llamar a un número de teléfono de activistas que están listos para ayudar con asesoría legal.

Además, instó a la comunidad a grabar los operativos de ICE y publicarlos en redes sociales para que todos estén informados y esto a la vez funcione como evidencia en el caso migratorio.

¿Qué recursos están disponibles?

La ciudad de Chicago ofrece varios recursos para los inmigrantes que buscan ayuda. Si necesitas apoyo legal, puedes visitar el sitio web del Proyecto Resurrección (trpij.org) o el de Immigrationinfo.org.

La comunidad también puede llamar a la línea de ayuda de la Oficina de Inmigración de Chicago, que brinda asesoramiento legal y otros servicios.

¿Cuál es la amenaza de los operativos?

A pesar de que el presidente Donald Trump dijo que la amenaza no es real, la comunidad debe estar preparada para la posibilidad de que ocurran los operativos de ICE.

En una entrevista con los medios, el representante González señaló: "Con ese presidente nunca se sabe, un día promete una cosa, el próximo día promete otra". La comunidad de Chicago está en alerta y busca proteger a sus familias de cualquier operativo de ICE.

