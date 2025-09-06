Batalla por el TPS: ¿Cuáles son las opciones de los venezolanos ante una eliminación?

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ha intendo eliminar en numerosas ocasiones el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que recibieron la designación en 2021. La posible anulación o no extensión de este beneficio afectaría a más de 267.000 inmigrantes en territorio estadounidense.

Por ahora, el panorama cambia tras el pronunciamiento del juez federal de California, Edward Chen, quien bloqueó la orden del gobierno de Donald Trump que buscaba revocar el estatus. Por eso, es importante conocer qué opciones tienen los beneficiarios si finalmente se elimina este amparo migratorio.

¿Qué opciones tienen los venezolanos en EE.UU.?

En una entrevista con 2001 online, la abogada especialista en derecho internacional , Dilcia Evelyn Primera señaló que los afectados podrían acogerse a una "autodeportación", donde el gobierno paga el pasaje para que salgan del país en 60 días.

Primera añadió que, si los venezolanos deciden quedarse en EE.UU. e ignorar la medida, "quedan en un limbo legal y sujetos a deportación".

Por otro lado, la abogada explicó que existen otras alternativas para quienes no quieren salir del país. Una de las opciones es solicitar una visa profesional o una certificación laboral. Los venezolanos también pueden pedir asilo, siempre y cuando califiquen, o que un familiar los solicite.

¿Qué se sabe del futuro del TPS?

La querella legal alega que la terminación del amparo por parte del gobierno estadounidense es ilegal. El juez Chen logró bloquear la orden de la administración de Trump, pero es una medida temporal.

Así lo enfatiza Primera, quien explicó que el juez Chen mantuvo el TPS hasta 2026. “Pero, esta decisión va a ser apelada, de eso no hay duda, y así sigue la saga del TPS de los venezolanos”, agregó.

Igualmente, la abogada aclara que, cuando venza la extensión del beneficio migratorio en 2026, todos estos venezolanos tendrán que regresar a Venezuela o buscar opciones migratorias en otro país.

Mientras tanto, cientos de venezolanos celebran una nueva victoria contra el gobierno de EE.UU. con banderas de Venezuela en establecimientos y panaderías de Miami.

