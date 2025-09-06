Útiles escolares en cuotas: lista de precios por el regreso a clases en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El regreso a clases el próximo 15 de septiembre activa la búsqueda de útiles y calzado escolar. Cashea ofrece una alternativa accesible para las familias venezolanas.

Gracias a su modalidad “compra ahora y paga después”, los padres pueden adquirir productos escolares pagando una inicial y luego cuotas sin intereses.

Cashea lanza su Ruta Escolar 2025-2026 con precios accesibles

La aplicación anunció su campaña “Ruta Escolar” a través de Instagram, invitando a equiparse con útiles, uniformes y zapatos escolares en tiendas aliadas.

Solo se debe identificar el sticker de Cashea en vitrinas participantes y realizar la compra en cuotas, sin comprometer el presupuesto familiar.

Útiles escolares desde $0,44: variedad y financiamiento

Entre los productos más buscados destacan las libretas cosidas de 100 hojas, con inicial de $3,26, y los colores de madera por solo $2,44.

También figuran la plastilina pastel de 12 colores ($1,78), lápices de grafito ($1,88), sacapuntas surtidos ($0,44) y cartucheras dobles desde $4,66.

Otros esenciales como la pega líquida blanca ($1,40) y el foami escarchado ($0,47) completan la lista escolar para este nuevo año académico.

Zapatos escolares: modelos desde $21 con Cashea

En Apolo Shoes, los modelos deportivos semi casual cuestan entre $28 y $30, disponibles en blanco o negro, ideales para el uso diario y actividades físicas.

La gerente Yaseira Rangel indicó que el modelo negro es el más vendido, ya que “no se mancha tanto como el blanco”.

Además, la tienda ofrece una promoción: con cada par de zapatos escolares, el cliente recibe audífonos o kits escolares como obsequio.

Prime Shoes y Twins: opciones variadas y cuotas sin interés

En Prime Shoes, los Vita Kids y RS21 se venden entre $21 y $30. Los RS21 son preferidos por su durabilidad y costura reforzada.

Yohser Arraéz señaló que “la gente compra todos los días, muchos no esperan al último momento para equiparse”.

Twins ofrece modelos deportivos entre $25 y $30, ideales para el uso diario y actividades físicas, según su gerente Edwin Barreto.

