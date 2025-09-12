Cultura y sabor: Disney World celebra el Mes de la Herencia Hispana con estos eventos especiales

Suscríbete a nuestros canales

El Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, celebra el Mes de la Herencia Hispana con una programación especial.

El dúo de pop latino Bacilos, ganador de un Grammy y tres Latin Grammy, inaugurará las festividades este lunes. La banda encabezará el desfile ‘Festival of Fantasy’ en el parque Magic Kingdom.

Bacilos también ofrecerá un concierto esa misma noche como parte de la serie ‘Eat to the Beat’, un ciclo de presentaciones que se realiza durante el festival gastronómico de EPCOT.

¿Qué actividades habrá en los parques?

Durante todo el mes, los visitantes podrán saludar a personajes de películas latinas como Mirabel y Bruno de “Encanto” o Miguel de “Coco”. El espectáculo “¡Celebración Encanto!” en EPCOT permitirá a las familias cantar y bailar con los personajes de la familia Madrigal.

El grupo Mariachi Cobre también se presentará en el pabellón de México en EPCOT, para unirse a festejo.

¿Cuándo inicia el programa de celebración ?

El Walt Disney World Resort de Orlando, Florida, celebrará el Mes de la Herencia Hispana con una programación especial. La iniciativa se llevará a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre.

El complejo tiene preparadas muchas más actividades para que los asistentes celebren la herencia hispana y latinoamericana, que en Estados Unidos (EEUU) se conmemora para reconocer la historia y las contribuciones de la comunidad latina en el país.

La celebración del Mes de la Herencia Hispana se inició en 1968 como la Semana Hispana. En ese entonces, había en EEUU unos 9.6 millones de latinos.

La iniciativa se expandió a un mes en 1988, cuando se contaban unos 22 millones de personas identificadas como latinas.

Fechas clave

A diferencia de otros meses de conmemoración, este se extiende por un período poco convencional: desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.

La elección de estas fechas tiene un significado especial:

15 de septiembre: Coincide con el Día de la Independencia de varias naciones centroamericanas: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

18 de septiembre: Día de la Independencia de Chile.

El mes honra a figuras destacadas en campos como las artes, la política, la ciencia y los deportes. Además, busca destacar la diversidad de las culturas de habla hispana, que abarcan a más de 20 países.

