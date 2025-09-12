Donald Trump arremete contra el responsable de la muerte del activista Charlie Kirk

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, el presidente de Estados Unidos (EEUU) arremetió contra el responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, calificandolo como un “animal” entrenado.

“Lo que hizo es vergonzoso. Charlie Kirk era una gran persona, un gran hombre, grandioso en todos los sentidos, especialmente contigo. Y lo que hizo… lo que este hombre hizo fue vergonzoso. Así que ojalá lo arrestemos y lo tratemos como corresponde”, indicó Trump en declaraciones a la prensa.

Charlie Kirk fue asesinado de un tiro este miércoles en la Universidad de Utah Valley, donde realizaba un evento público como parte de su gira 'American Comeback Tour' en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

Ante este hecho, Trump expresó no estar “preocupado” por su seguridad, aunque admitió que sí lo está por la de su país.

“Estoy muy preocupado por nuestro país. Tenemos un gran país. Tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema. Solo me preocupa el país”, dijo Trump.

Investigaciones del caso de Charlie Kirk

Las autoridades estadounidenses permanecen alertas en la búsqueda del asesino del activista conservador Charlie Kirk, en lo que calificaron como un “ataque selectivo”.

Según un reporte publicado por EFE, el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

"Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", explicó el Comisionado de Seguridad Pública Beau Mason.

El atacante disparó solo una vez, detalló Mason, quien afirmó que se trató de un “ataque selectivo” contra una sola persona.

Tras el impacto, Kirk fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional de Timpanogos, donde falleció.