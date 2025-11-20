En detalle: Miss Jamaica es hospitalizada tras la caída durante ensayos de Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada de ensayos programada para este miércoles 19 de noviembre, la candidata de Jamaica experimentó una caída en la pasarela del recinto donde se desarrolla el Miss Universo 2025. El incidente ocurrió durante los preparativos previos a la competencia final, programada para el 21 de noviembre. El personal médico del evento atendió de inmediato a la participante y procedió a su traslado en camilla hacia un centro hospitalario cercano para una evaluación completa.

Estado de salud y respuesta de la organización

La organización de Miss Universo emitió un comunicado oficial confirmando el estado de la candidata: "Nuestra prioridad es la salud y seguridad de cada participante. Agradecemos la rápida respuesta del equipo médico y enviamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación a Miss Jamaica". Según la información proporcionada, la representante jamaiquina se encuentra fuera de peligro, pero permanece bajo observación médica para descartar posibles complicaciones. La decisión sobre su continuidad en el certamen dependerá de los resultados de los informes médicos oficiales.

Reacciones y apoyo a la candidata

El incidente generó manifestaciones de solidaridad entre las demás participantes del certamen, así como del público presente durante los ensayos. En redes sociales, seguidores del evento a nivel internacional han expresado mensajes de apoyo hacia la candidata, destacando su profesionalismo y deseo de recuperación. La organización mantiene comunicación constante con la delegación de Jamaica para brindar asistencia durante este proceso y garantizar el bienestar de su representante.

