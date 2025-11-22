Lo que no conocías de Yul Brynner: la atrevida invitación que le hizo a Eddie Murphy

Suscríbete a nuestros canales

El actor y comediante Eddie Murphy reveló una anécdota sorprendente y cargada de doble sentido que vivió con la leyenda de Hollywood, Yul Brynner, en la fiesta de su 21 cumpleaños en el icónico club Studio 54 de Nueva York.

En el documental de Netflix "Being Eddie", el famoso de 64 años, recordó como la propuesta con tono sexual de Yul Brynner que le ha acompañado todos estos años. "Mi fiesta de 21 cumpleaños la hice en Studio 54", recordó Eddie Murphy.

"Yul Brynner, de 'Los 10 mandamientos', estaba con su mujer y me dijo: '¿Te gustaría ir a mi apartamento con mi mujer y yo y salir de fiesta?'. Y yo le dije: 'No, estoy bien'. Y me di cuenta al hacerme mayor de que su mujer sonreía. ¿Quería que tuviera sexo con su mujer?" Acotó el actor.

El comediante confesó que, en su juventud e ingenuidad, tomó la invitación de forma literal. Solo cuando ganó madurez y perspectiva, pudo descifrar el verdadero significado de la palabra "party" en el contexto de las estrellas de Hollywood de esa época, y de la sonrisa cómplice de la acompañante de Brynner.

Con su característico humor, Eddie Murphy bromeó sobre su decisión de rechazar la oferta. Aseguró que esa historia "habría acabado mejor" si la hubiera aceptado, imaginando la escena y haciendo un guiño a la famosa frase de Brynner en El Rey y yo: "Etcétera, etcétera, etcétera".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube