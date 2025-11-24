Consulado sobre Ruedas de México estará en estas zonas de Nueva York: ¿Dónde y cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Nueva York refuerza su compromiso con la comunidad mexicana e implementa una nueva jornada de su programa Consulado sobre Ruedas justo antes del Día de Acción de Gracias.

Esta iniciativa acerca servicios esenciales a los residentes del Bronx, Harlem y Brooklyn durante la semana corta del 25 y 26 de noviembre, facilitando a miles de connacionales la obtención de documentos vitales sin tener que trasladarse hasta la sede principal en Manhattan.

Servicios consulares disponibles

El Consulado sobre Ruedas ofrece a los mexicanos la oportunidad de realizar trámites esenciales para garantizar su identidad y derechos:

Pasaporte electrónico: Emisión de pasaportes con un alto nivel de seguridad.

Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS): Documento oficial que sirve como identificación y prueba de residencia.

Credencial para Votar (INE): Puedes solicitar o renovar tu credencial desde el extranjero.

Registro de Nacimiento: Este trámite está disponible solo con cita previa para registrar a los menores nacidos en Estados Unidos como mexicanos.

¿Cuándo y dónde conseguir el Consulado sobre Ruedas de México en Nueva York?

La jornada de atención se concentrará en las siguientes ubicaciones, con un horario especial de 9:00 AM a 1:30 PM debido a la cercanía de la festividad de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias):

25 y 26 de noviembre:

Bronx

Coalición mexicana: 371 R 150th St., Bronx, NY 10455.

Harlem

Bilingual Head Start, East Harlem Council for Human Services: 440 E 116th St., Nueva York, NY, 10029.

Brooklyn

Multi-Ethnic Alliance of New York: 5606 5th Ave Brooklyn, NY 11220.

La comunidad debe confirmar las direcciones precisas de las sedes en cada barrio directamente en las redes sociales o sitio web del Consulado General de México en Nueva York.

¿Cómo solicitar una cita para realizar trámites en el Consulado sobre Ruedas de México en Nueva York?

Las personas interesadas deben agendar una cita previa para asegurar su atención, con excepción de ciertos casos de protección.

El Consulado General de México reitera que el proceso de cita es gratuito y sin intermediarios.

Teléfono/WhatsApp: Llame o envíe un mensaje al centro de llamadas MiConsulado al 1-(424) 309-0009.

Portal Web: Agende su cita en línea a través de citas.sre.gob.mx.

El Consulado aconseja a la comunidad acudir con todos los requisitos completos y evitar llevar acompañantes que no realicen trámites.

Esta visita es una oportunidad crucial para la comunidad mexicana en Nueva York.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube