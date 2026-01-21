¿Tienes úlceras estomacales?: Entérate qué debes comer o evitar para proteger tu salud

Suscríbete a nuestros canales

Sensación de hinchazón y ardor, son síntomas asociados a las úlceras estomacales, úlceras pépticas o úlceras gástricas, como también se les conoce a las llagas abiertas en el revestimiento del estómago y la parte superior del intestino delgado.

Según los expertos de la Clínica Mayo éstas “se presentan cuando el ácido en los órganos por los cuales viaja la comida, denominado aparato digestivo, corroe la superficie interior del estómago o del intestino delgado. El ácido puede crear una llaga abierta que duele y puede sangrar”.

¿Qué son las úlceras estomacales?

“Es una pérdida de sustancia de la mucosa del estómago, de apariencia habitualmente redonda u oval, que ocurre en las regiones del tubo digestivo que se encuentran expuestas a la acción del ácido”, explican los expertos de la Clínica Universidad de Navarra.

En otras palabras, son llagas abiertas y dolorosas que afectan al estómago y la parte superior del intestino delgado.

En la mayoría de los casos, son consecuencia de la bacteria Helicobacter pylori o por el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, refiere KidsHealth.

Si sospechas que tienes úlceras estomacales, no dudes en consultar con un médico que te evalúe y además te indique cómo debes proceder para evitar riesgos con la salud.

Toma nota

Para evitar mayores complicaciones, comienza por modificar la dieta. Incluye en tu alimentación frutas crudas, jugos de verduras, grasas buenas, verduras crudas y miel de abeja no industrial. Mientras que debes evitar, carnes frías, alimentos fritos, alcohol, lácteos, harinas refinadas, cafeína y refrescos y bebidas azucaradas.

Tomando estas previsiones evitarás sufrir de úlceras estomacales o empeorar el cuadro si tienes alguna.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube