Atención profesionales: IVSS lanza convocatoria laboral en el Hospital General José Antonio Vargas

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció la apertura de un proceso de captación de personal en el Hospital General Regional “José Antonio Vargas”, ubicado en Palo Negro, estado Aragua.

La iniciativa busca incorporar profesionales y técnicos en Medicina Interna, Medicina General, Enfermería y Almacenista, con el objetivo de reforzar la atención médica en la región.

Esta acción se enmarca dentro de las políticas de mejora continua del Sistema Público de Salud, impulsadas por el Ejecutivo Nacional. El IVSS trabaja en coordinación con los entes regionales para optimizar la capacidad operativa de los hospitales, fortaleciendo la infraestructura y asegurando servicios médicos de calidad a la población.

La Ministra del Poder Popular para la Salud y Presidenta del IVSS, Doctora Magaly Gutiérrez Viña, supervisa directamente el proceso de selección. Por su parte, la Gobernadora del estado Aragua, Doctora Joana Sánchez, también respalda la iniciativa y mantiene seguimiento permanente al proceso.

