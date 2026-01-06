Atención

Atención beneficiarios: desmienten rumores que circulan sobre pagos del Sistema Patria

Hasta el momento, no se han anunciado modificaciones en los pagos del Sistema Patria.

Por Jessica Molero
Martes, 06 de enero de 2026 a las 10:40 am
Sistema Patria
Foto: Cortesía

Durante el fin de semana comenzó a difundirse en redes sociales un mensaje falso relacionado con supuestos cambios en los pagos del Sistema Patria

Dicha información generó inquietud entre beneficiarios, especialmente pensionados, al tratarse de un tema sensible vinculado a bonos y ayudas sociales en Venezuela.

Canales informativos y grupos digitales vinculados a pensionados del IVSS desmintieron el contenido que circula desde el domingo. Aseguraron que el mensaje no proviene de fuentes oficiales y que no existe ningún anuncio formal sobre la eliminación o suspensión de beneficios otorgados por el Sistema Patria.

¿Qué dice el rumor que fue desmentido?

La información falsa se apoya en una imagen que atribuye declaraciones al senador estadounidense sobre la eliminación de programas sociales. Sin embargo, esta imagen no cuenta con respaldo institucional.

Por ende, para evitar confusiones, el Canal Patria Digital recuerda que cualquier novedad sobre bonos y pagos se comunica únicamente por canales oficiales.

Recomendaciones clave:

  • No reenviar cadenas sin fuente confiable.

  • Consultar portales oficiales del Sistema Patria.

  • Verificar anuncios en medios de comunicación reconocidos.

