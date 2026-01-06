¿Cómo quitarse los kilos luego de los excesos de diciembre?: conozca ocho consejos para lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

Por lo común, al finalizar diciembre la gente desea perder los kilos de peso que ganó con los excesos de la gastronomía de la Navidad, por lo que busca alternativas para lograrlo.

Tras la ingesta de hallacas, pan de jamón, pernil, torta negra; entre otros platos navideños, la gente aumenta en promedio tres kilos que busca perder rápidamente. Lo más recomendable es establecer en enero una dieta balanceada e hipocalórica.

Para quemar los excesos de la Navidad se pueden seguir estos ocho consejos:

Planificar las comidas: Para tener una alimentación sana y equilibrada es recomendable tener un menú preparado con antelación, con lo cual se evitan las comidas rápidas y poco saludables.

Se recomienda evitar los alimentos que realmente no se necesitan o se comen por ansiedad. Otro error muy común es saltarse el desayuno, el cuerpo pasa muchas horas sin alimento y necesita al levantarse una buena hidratación a través de alimentos y bebidas como frutas, infusiones, bebidas calientes.

Consumir alimentos hipocalóricos y nutritivos: Para cubrir los requerimientos nutricionales del organismo es necesario consumir a diario frutas y verduras por su alto contenido en fibra, vitamina, minerales, agua y antioxidantes; que no contienen colesterol y son bajos en calorías.

La clave de una buena alimentación está en combinar alimentos de origen vegetal como frutas, verduras y hortalizas, con alimentos ricos en proteínas como pescado blanco o carne magra de ave. Asimismo, se recomienda cocinar los alimentos a la plancha, al horno, parrilla o vapor; para lograr comidas ligeras y fáciles de digerir.

Añadir a la dieta alimentos ricos en fibra y depurativos: Para eliminar la sensación de hinchazón es aconsejable ingerir alimentos ricos en fibra (frutas, verduras de todo tipo, frutos secos, frutas deshidratadas, semillas oleaginosas y legumbres); debido a que alivian el vientre hinchado y los problemas estomacales.

Además, algunos de ellos son adecuados para “limpiar” el cuerpo; por ejemplo, frutas como la manzana, pera o piña; que estimulan los órganos depurativos del cuerpo como el hígado, el riñón y el intestino.

Comer alimentos sanos entre horas: Si a usted le gusta picar entre horas puede hacerlo con frutos secos, frutas, tiras de verdura cruda hummus, una infusión. De esta forma mantendrá la energía más tiempo y llegará con hambre a la próxima comida.

Beber una buena cantidad de agua

Beber mucha agua: El consumo de agua es importante para tener buena digestión y correcta absorción de nutrientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda beber 2 litros de agua al día en el caso de las mujeres; y 2,5 litros en el caso de los hombres.

Un bajo nivel de agua dificulta la circulación de la sangre, y por ende los órganos y músculos reciben una cantidad de nutrientes y oxígeno menor de la que necesitan para funcionar correctamente. La falta de hidratación puede provocar dolores de cabeza, apatía, disminución de memoria y fatiga.

Beber agua y limón en ayunas: Beber cada mañana y en ayunas un vaso de agua tibia con limón tiene muchos beneficios, entre ellos desintoxicar el cuerpo, mejorar la circulación de la sangre y la inmunidad; además ayuda a perder peso.

Reanudar la actividad física después de Navidad

Realizar actividad física: Durante la Navidad las rutinas se modifican para dar paso a los compromisos sociales y preparaciones para las fiestas, por lo que se sacrifica el deporte. Es recomendable no abandonar por completo la práctica deportiva.

Después de las vacaciones lo mejor es retomar la rutina deportiva de manera progresiva y siendo constante, empezando con menor intensidad y reduciendo los días de entrenamiento. Una buena manera de no perder la motivación es hacerlo en compañía.

Inscribirse en un gimnasio: Si no le gustas salir solo a hacer ejercicio, puede inscribirse en un gimnasio. Allí disfrutará de clases dirigidas al nivel de todos, donde se sentirá motivado en compañía de otras personas. Algunos gimnasios tienen jacuzzi y sauna, para disfrutar después de una buena sudada.

