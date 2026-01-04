¿Qué cenar si me estoy cuidando post Navidad?: Prepara un pasticho de vegetales sin bechamel

Suscríbete a nuestros canales

¿Cenar con pasticho? Si eres fan de las cenas ligeras y los pastichos, esta combinación es posible, aunque muchos lo pongan en duda. ¿Cómo es posible? Preparar un pasticho de vegetales sin salsa bechamel es una opción saludable y ligera que te permitirá tener una cena completa, deliciosa y sin cometer más excesos como los que posiblemente tuviste en las fiestas de navidad y Año Nuevo.

Te compartimos la receta publicada en El Mueble una alternativa muy ligera que con seguridad le encantará a toda la familia.

¿Qué se necesita para cenar con pasticho de vegetales?

Ingredientes

- Láminas para pasticho (16)

- Calabacín en rodajas finas (1)

- Berenjena en rodajas finas (1)

- Papas en rodajas finas (2)

- Tomates en rodajas finas (2)

- Queso mozzarella en rodajas (2)

- Queso para gratinar (100 g)

- Salsa de tomate (200 ml)

- Albahaca

- Pimienta

- Aceite

- Sal

Preparación

1. Cocinar las láminas de pasticho según indicaciones del envase. Escurrir, extender sobre un paño limpio y seco.

2. Asar las berenjenas por las dos caras y salpimentar.

3. Montar 4 pastichos individuales sobre una bandeja de hornear, alternando capas de pasta y de verduras, pero poniendo entre ellas rodajas de mozzarella y hojitas de albahaca lavadas y secas.

4. Terminar con una lámina de pasticho y queso rallado.

5. Gratinar 12 minutos a 200 ºC.

6. Servir la salsa de tomate caliente en cada plato, poner el pasticho y servir con más albahaca. ¡Listo para cenar… buen provecho!

