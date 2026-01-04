Horóscopo del 4 de enero: Trata de comer mejor y también evitar excesos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Deberás estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

TAURO: El Universo es muy muy bueno contigo y te está ayudando a través de un trígono positivo con el Sol. En esta oportunidad, te sirve para regenerar todas las células de tu cuerpo. Esta acción es perfecta para ti, ya venías con mucho desgaste energético y ahora vas a establecerte mejor a nivel físico. Esperamos que mejores en algunos aspectos de tu salud y puedas seguir sanando de manera acelerada. Sigue adelante en regeneración.

GÉMINIS: Tienes que cuidar mucho tu salud, porque tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno. Esa cuadratura es muy negativa y debes prestarle más atención a las actividades que haces. Trata de comer mejor y también evitar excesos. Es muy importante que evites algún accidente, una caída, golpe o fractura. Alerta a cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico.

CÁNCER: Una poderosa oposición con el Sol te está restando mucha energía vital y te tiene muy débil a nivel físico. Debes cuidarte más para evitar un desgaste innecesario. Podrías tener algún efecto negativo en tu salud. Todo eso se puede evitar si elevas tus defensas y buscas resguardarte para no complicar la situación. Tampoco es bueno que tengas alguna actividad que ponga en riesgo tu integridad física. Alerta a cualquier eventualidad.

LEO: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy bendiciéndote con todo su poder. Además, te permite avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque para lograr tus metas.

VIRGO: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

LIBRA: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tu corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos más fácilmente.

ESCORPIO: Saturno te bendice a través de un trígono positivo. Se abren las puertas para consolidar todos los proyectos que inicies en estos momentos. Adicionalmente, hoy tienes una oportunidad para continuar adelante con fuerza y seguridad. Saturno siempre brinda respaldo. Todo lo que estás haciendo tiene una presencia en tu vida por siente largos años. Piensa muy bien en lo que haces y proyéctate al futuro.

SAGITARIO: En estos momentos, la Luna forma un trígono, una energía ideal para compartir con tu pareja de la mejor manera posible. Busca crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción, permitiéndote disfrutar al máximo. Estás en un proceso donde Dios te bendice, brindándote experiencias únicas e irrepetibles que, sin duda, atesorarás en tu mente por años. Te mereces ser feliz y esta es una demostración.

CAPRICORNIO: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico, dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o sea negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.

ACUARIO: Se mantiene la energía y la vigilia gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios Todopoderoso.

PISCIS: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin