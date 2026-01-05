Trump se pronuncia sobre la reapertura de la embajada de EEUU en Venezuela: ¿Qué dijo?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza la reapertura de la embajada de EEUU en Venezuela, reseñó la agencia EFE, sin mayores detalles.

El titular de la Casa Blanca le pidió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acceso para «reconstruir» el país, específicamente lo relacionado al petróleo, puentes y carreteras.

Por su parte, Rodríguez invitó a Washington a trabajar en una «agenda de cooperación» basada en la legalidad internacional.

Tras un Consejo de Ministros, Rodríguez pidió a Trump apostar por el diálogo y la paz.

Posteriormente, la gobernante publicó un comunicado en sus redes sociales, en el cual hizo referencia a las relaciones entre ambos países.

Este es el texto:

Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos

Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.

Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.

Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.

Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.

Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela

