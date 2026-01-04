Nueva Notam de EEUU: advierte de riesgo potencial en Maiquetía por esta razón

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este 4 de enero un nuevo Notam que advierte "situación peligrosa" para vuelos en Maiquetía, Venezuela, hasta el 4 de febrero próximo.
El nuevo Notam, emitido este 4 de enero de 2026, recomienda precaución al operar en la región, debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores.
¿Qué dice el texto de la Notam?
SEGURIDAD...AVISO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA POSIBLES
SITUACIÓN PELIGROSA EN LA REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO DE MAIQUETÍA (SVZM)
SE RECOMIENDA A LOS OPERADORES QUE TENGAN PRECAUCIÓN AL OPERAR EN EL
REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO DE MAIQUETIA (FIR SVZM) EN TODAS LAS ALTITUDES DEBIDO
A LA ACTIVIDAD MILITAR EN VENEZUELA O SUS ALREDEDORES. LAS AMENAZAS PODRÍAN REPRESENTAR UNA
RIESGO POTENCIAL PARA LAS AERONAVES A TODAS LAS ALTITUDES, INCLUYENDO DURANTE
SOBREVUELO, FASES DE LLEGADA Y SALIDA DEL VUELO.
