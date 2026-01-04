Miami presiona a la Casa Blanca para proteger a los venezolanos: la alcaldesa exige el regreso del TPS

Suscríbete a nuestros canales

La mandataria local de Miami demanda una protección inmediata para los miles de ciudadanos que enfrentan la deportación masiva. El pedido surge tras la captura de Nicolás Maduro, un evento que genera júbilo, pero también gran incertidumbre sobre el futuro migratorio en Florida.

Con el fin de las protecciones legales, las familias viven bajo la amenaza de un retorno forzoso a un territorio que aún se considera zona de conflicto, según Banca y Negocio.

¿Cómo afecta la eliminación del amparo a la comunidad local?

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) retiró el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS) durante el año 2025 bajo la premisa de una supuesta mejora en las condiciones del país caribeño.

Esta medida perjudica directamente a cerca de 350.000 venezolanos que ahora carecen de permiso laboral y seguridad jurídica. Para la administración municipal, esta decisión resulta imprudente ante la inestabilidad política y el caos que todavía reina en las calles de la nación suramericana.

Los líderes locales afirman que obligar al regreso de estas personas constituye un acto de injusticia contra una comunidad que ya aporta al crecimiento económico de Miami.

¿Cuál es la postura de las autoridades ante el uso de la fuerza?

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, cuestiona duramente la forma en que la actual administración federal ejecuta sus maniobras bélicas sin aprobación del Congreso.

Según su visión, la agresión militar sin informes bipartidistas plantea serias dudas sobre los planes de seguridad nacional para los próximos días. Las familias de la diáspora observan con cautela estos movimientos, pues la esperanza de un cambio pacífico choca con la realidad de un despliegue armado de gran escala.

Levine Cava reitera que la eliminación de las vías legales de permanencia deja a los residentes en un estado de vulnerabilidad extrema mientras se define la transición política.

¿Por qué la alcaldesa pide reactivar el TPS para los venezolanos?

Eileen Higgins, quien asumió recientemente como la primera mujer demócrata en el cargo, lidera este reclamo ante la Casa Blanca y basada en los últimos acontecimientos registrados en el territorio venezolano.

"La inestabilidad que se vive hoy en Venezuela deja aún más claro que el país sigue siendo inseguro", expresó Higgins en una conferencia de prensa tras conocerse el operativo militar.

La mandataria exige al presidente Trump que restablezca la autorización para trabajar y la protección contra la deportación para calmar el temor en los vecindarios hispanos.

Usted debe mantenerse atento a los anuncios oficiales de la oficina de inmigración, ya que la presión política local podría forzar una revisión de las políticas actuales. El respaldo de figuras como Higgins y Levine Cava fortalece la posición de los activistas que buscan una solución definitiva para los amparados por el antiguo programa.

¿Qué sigue para los venezolanos en el sur de Florida?

Se debe verificar la vigencia de sus documentos personales y consultar con asesores legales especializados para evaluar sus opciones individuales de asilo o residencia. La Ciudad de Miami promete continuar ofreciendo su protección.

La reactivación del TPS depende ahora de la voluntad ejecutiva en Washington y de la capacidad de respuesta ante la crisis humanitaria que el propio conflicto armado genera. Mantener la unidad comunitaria será vital mientras se aclara el panorama político en Caracas y las nuevas directrices de la administración Trump.

