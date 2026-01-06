Informan sobre abono de pago para sector de la administración pública este 6 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Este 6 de enero se confirmó la realización de un abono de pago dirigido al sector de la administración pública.

Dicho beneficio está destinado al personal obrero, administrativo y docente que se encuentra en condición de activo, como parte del cumplimiento de los compromisos laborales vigentes en Venezuela.

El depósito corresponde a los intereses generados por el capital de las garantías de prestaciones sociales. Según la información oficial, el abono cubre el segundo semestre del año 2025 y forma parte de los derechos laborales establecidos para los trabajadores del sector público nacional.

El pago se realizó de manera diferenciada según el tipo de personal, a través de las siguientes entidades bancarias:

Personal obrero: Banco Nacional de Crédito (BNC).

Personal administrativo: Banco Mercantil.

Personal docente: Banco de Venezuela.

Las autoridades indicaron que el dinero ya se encuentra reflejado en las cuentas personales de cada trabajador. No es necesario realizar trámites adicionales para disponer de los fondos, ya que el abono fue procesado de forma directa.

