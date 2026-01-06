Límite de $500 y pases eliminados: así queda tu billetera con los nuevos precios de la MTA, LIRR y Metro-North

Suscríbete a nuestros canales

El transporte en la región de Nueva York ha entrado en una nueva era financiera. Desde el 4 de enero, los usuarios del metro, los autobuses de New York City Transit (NYCT), el Long Island Rail Road (LIRR) y el Metro-North se enfrentan a una estructura de precios actualizada.

Tras una votación unánime de la junta de la MTA, el sistema dice adiós definitivamente a la MetroCard física para dar paso a un modelo basado totalmente en la tecnología tap-and-ride.

Metro y Autobuses: el nuevo estándar de los $3 dólares

El cambio más visible ocurre en los torniquetes de la ciudad, donde la tarifa base ha subido para alinearse con los costos operativos actuales.

Tarifa Base: Sube de $2.90 a $3.00 para metro, autobuses locales y Access-A-Ride.

Autobuses Exprés: El costo por viaje aumenta a $7.25 .

Límite OMNY (Tarifa Semanal): Se vuelve permanente. Al realizar 12 viajes con la misma tarjeta o dispositivo en 7 días, el resto de la semana es gratuito. El tope máximo de gasto será de $35 para viajes locales y $67 para autobuses exprés.

Adiós a la MetroCard: El 31 de diciembre de 2025 fue el último día para recargar tarjetas físicas. Ahora, el pago es exclusivo mediante OMNY (tarjeta bancaria, celular o tarjeta OMNY física).

Trenes de Cercanías: alzas en LIRR y Metro-North

Los viajeros que se desplazan desde los suburbios también verán ajustes en sus presupuestos mensuales, con un aumento promedio del 4.5% en la mayoría de sus boletos.

Topes Tarifarios: Los boletos mensuales ahora tienen un límite máximo de $500. Viajes Familiares: Se ha creado un beneficio para familias donde los jóvenes de 5 a 17 años pagan solo $1 por viaje si van acompañados de un adulto, incluso en horas punta. Nuevo Pase Diario: Este pase reemplaza al boleto de ida y vuelta, ofreciendo viajes ilimitados por un día con un ahorro del 10% respecto a dos boletos individuales de hora punta. Boleto de 10 viajes: Este producto ha sido eliminado. En su lugar, existe un descuento móvil: tras pagar 10 viajes en un lapso de 14 días, el undécimo viaje es gratuito.

Puentes y Túneles: peajes más caros

El cruce de vehículos no se queda atrás. Los peajes en los puentes y túneles administrados por la MTA han subido entre 20 y 60 centavos por trayecto, afectando tanto a usuarios de E-ZPass como a quienes reciben el cobro por correo.

No obstante, los programas de descuento para residentes de Staten Island, el Bronx y Queens se mantienen vigentes.

