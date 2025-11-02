Conviasa reprograma nuevos vuelos: estas son las fechas

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) anunció una nueva reprogramación de vuelos.

A través de sus redes sociales, Conviasa compartió detalles de las medidas que se ejecutan este 4 y 5 de noviembre.

Conviasa reprograma nuevos vuelos

En ese contexto, la empresa aérea informó que, por motivos operacionales, el vuelo con ruta La Habana-Caracas con fecha 4 de noviembre quedó reprogramado para el 5 con salida a las 2:45 de la madrugada.

De igual modo, indicó que la ruta Caracas-La Habana quedó establecida para este 4 de noviembre a las 14:45.

Otras rutas de Conviasa

Además, Conviasa informó a sus pasajeros afectados por la suspensión de los vuelos La Habana – Managua – La Habana, originalmente con fecha de operación 22, 23, 27 y 28 de octubre, que han sido reprogramados para este 2 de noviembre de 2025, con el siguiente itinerario:



N.º VUELO RUTA SALIDA LLEGADA



V05942 HAV-MGA 12:00 13:00



V05943 MGA-HAV 15:00 18:00

El pasado 24 de octubre, Conviasa anunció a sus pasajeros que, motivado por la presencia de la tormenta Melissa en el mar Caribe, se suspenderían temporalmente las operaciones aéreas en ciertas rutas, entre las que figuran las antes mencionadas.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube