Onda tropical Nº53: Inameh informa cómo se desplaza por el territorio nacional

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este domingo sobre el pronóstico del clima para las próximas horas.

A través de sus redes, el Inameh detalló cuáles serán los estados afectados por las lluvias o chubascos y las regiones que tendrán poca nubosidad.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, "se observa cielo poco nublado alternando con zonas parcialmente nubladas en gran parte del país".

Asimismo, resalta que se "aprecian áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable al sureste de nuestra Guayana Esequiba" y los estados Amazonas, sur de Bolívar, sur de Apure, Táchira, Mérida, oeste de Falcón y Zulia.

Adicionalmente, señaló que "se estiman áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas" en algunas zonas del país, entre ellas: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Andes y Zulia. No se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

Onda Tropical Nº53

Sobre la onda tropical Nº53, el Inameh informó que ya se encuentra "saliendo del territorio" y que está "ubicada al oeste de Venezuela, cerca de los 74ºW al sur de 22ºN.

Actualmente, la onda tropical Nº53 viaja con una velocidad de desplazamiento de 20 kilómetros por hora.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube