Línea directa activa: Moscú y Caracas aseguran todos los canales de contacto

En las últimas horas, se dio a conocer que Rusia y Venezuela mantienen todos los canales de contacto abiertos.
El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, confirmó la información a raíz de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.
"Mantenemos abiertos todos los canales de comunicación y nos solidarizamos con Venezuela", dijo, según lo citado por la agencia Interfax.
Moscú y Caracas aseguran todos los canales de contacto
Riabkov enfatizó que "el despliegue injustificado" de fuerzas estadounidenses en el Caribe está generando "grandes tensiones" y la responsabilidad de ello recae únicamente en Washington.
El Kremlin eludió comentar si Rusia ofrecerá ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos tras informaciones de una presunta solicitud de Caracas de suministro de misiles, radares y aviones, reportó EFE.
Nicolás Maduro afirmó este lunes que Venezuela y Rusia están "avanzando" en una cooperación militar que describió como "serena y muy provechosa" y que aseguró "va a continuar".
Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las "amenazas" de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una "comunicación diaria y permanente" con el de Vladímir Putin sobre "muchos temas en desarrollo", entre ellos, el militar.
A pesar de la presión militar sobre Caracas, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han negado que Estados Unidos se esté preparando para atacar a Venezuela.
