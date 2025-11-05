Línea directa activa: Moscú y Caracas aseguran todos los canales de contacto

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, se dio a conocer que Rusia y Venezuela mantienen todos los canales de contacto abiertos.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, confirmó la información a raíz de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.



"Mantenemos abiertos todos los canales de comunicación y nos solidarizamos con Venezuela", dijo, según lo citado por la agencia Interfax.

Moscú y Caracas aseguran todos los canales de contacto

Riabkov enfatizó que "el despliegue injustificado" de fuerzas estadounidenses en el Caribe está generando "grandes tensiones" y la responsabilidad de ello recae únicamente en Washington.



El Kremlin eludió comentar si Rusia ofrecerá ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos tras informaciones de una presunta solicitud de Caracas de suministro de misiles, radares y aviones, reportó EFE.



Nicolás Maduro afirmó este lunes que Venezuela y Rusia están "avanzando" en una cooperación militar que describió como "serena y muy provechosa" y que aseguró "va a continuar".



Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las "amenazas" de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una "comunicación diaria y permanente" con el de Vladímir Putin sobre "muchos temas en desarrollo", entre ellos, el militar.



A pesar de la presión militar sobre Caracas, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han negado que Estados Unidos se esté preparando para atacar a Venezuela.

