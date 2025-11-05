Sujeto abraza por la espalda e intenta manosear a la presidenta de México: así reaccionó Sheinbaum

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un acto de acoso físico e invasión a su espacio personal al culminar un evento público en el Zócalo de la capital.

El incidente, que quedó registrado en video, ha generado debate sobre la seguridad de la mandataria en eventos abiertos.

El incidente

El suceso ocurrió este martes, inmediatamente después de la finalización de un acto. Un hombre desconocido logró evadir momentáneamente el círculo de seguridad para aproximarse a la presidenta.

El individuo se acercó íntimamente a la mandataria por la espalda, la abrazó por detrás e intentó llevar una de sus manos al pecho de la Presidenta.

El sujeto también hizo un intento de besar a Sheinbaum.

La Presidenta reaccionó de manera instantánea y enérgica, quitándose las manos del hombre de encima y buscando refugio al abrazar a una de las mujeres con las que conversaba.

Respuesta de la mandataria

El equipo de seguridad actuó de forma inmediata para contener al hombre, quien insistía en acercarse a la Presidenta.

Los guardaespaldas se aproximaron al sujeto para detener el acoso y retirarlo del área inmediata de la mandataria.

A pesar de la tensa situación, el video muestra a la Presidenta manteniendo la calma. Ella observó al hombre, sonrió y, dirigiéndose a uno de sus guardaespaldas, le dijo: "No te preocupes", antes de volver a sonreír.

Las primeras impresiones sugieren que el acosador podría tener algún grado de discapacidad intelectual, dada su manera de hablar y su aparente desconocimiento sobre la gravedad de sus actos.

Aunque la rápida reacción de la Presidenta evitó que el acoso escalara, el hecho ha abierto interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad perimetral implementadas durante eventos masivos, especialmente en zonas de gran afluencia como el Zócalo.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para determinar cómo el hombre pudo acceder tan íntimamente al círculo de la Presidenta y evaluar las acciones a tomar en el caso del sujeto detenido.

