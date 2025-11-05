¡Cierre de urnas! Miami y Hialeah definen su futuro al elegir a sus alcaldes: aquí los datos preliminares

Suscríbete a nuestros canales

La jornada electoral en Miami-Dade estuvo marcada por una participación más baja de lo esperado. No obstante, los resultados preeliminares de las elecciones publicados este martes por la Junta Municipal definieron la contienda por la alcaldía de Miami.

La comisionada condal Eileen Higgins, demócrata registrada, fue la candidata más votada con el 35.96% de los sufragios. Le seguía Emilio T. González con el 19.47%, y en tercer lugar Ken Russell con el 17.58%.

¿Por qué habrá una segunda vuelta en Miami?

De confirmarse estos resultados, la ciudad irá a una segunda vuelta electoral que se celebrará el 9 de diciembre. La razón es que la carta constitutiva del condado de Miami-Dade establece que para ganar la alcaldía se debe obtener más del 50% de los votos.

En esta contienda final, Higgins se enfrentaría a Emilio González, un republicano que cuenta con el apoyo público del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

¿Qué se juega el Partido Demócrata en esta segunda vuelta?

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, destacó la importancia nacional de la contienda. Fried afirmó que, si los demócratas pueden obtener buenos resultados en Miami, esto generará una "onda expansiva en todo el país".

Higgins, por su parte, promete "restaurar la confianza en el Ayuntamiento" mediante la reducción de la burocracia. También se compromete a impulsar viviendas asequibles, un tema urgente dado el crecimiento poblacional del 10% entre 2020 y 2024.

¿Cuáles fueron los resultados en otras ciudades de Miami-Dade?

En la elección de alcalde del municipio de Miami Beach, Steven Meiner lideraba con el 51.19% de los votos. Meiner, que ha impulsado medidas estrictas para controlar el spring break, agradeció en redes el respaldo a su "enfoque orientado a resultados".

En Hialeah, el exconcejal Bryan Calvo lideraba con el 52.92% de los votos por la alcaldía. La vicealcaldía de Homestead era liderada por Jennifer N. Bailey con el 55.39%. Miami-Dade, donde 7 de cada 10 personas se identifican como hispanas, se confirma como un campo de batalla político clave.

