Refugio de personas sin hogar infestado de ratas: emiten alerta sanitaria en Berkeley

Por un brote de leptospirosis localizado en un campamento de personas sin hogar en Berkekey, estado de California, las autoridades locales declararon una alerta sanitaria y ordenaron la evacuación parcial del sector.

El brote afecta a residentes entre Harrison Street y Eight Street, personas sin hogar, tras la confirmación de la presencia de la bacteria en ratas y perros, de acuerdo con información obtenida por el San Francisco Chronicle y comunicados municipales.

La alerta cobra relevancia por el potencial riesgo de transmisión a humanos y la falta de brotes previos en la región en los últimos cinco años.

Según la ciudad de Berkeley y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), la leptospirosis es una enfermedad bacteriana zoonótica que puede transmitirse desde animales a personas, por la exposición a agua o suelos contaminados con orina de animales infectados.

El brote detectado en enero de 2026 es el primer registro de leptospirosis en ratas del condado de Alameda desde 2021, según el CDPH y reportes del The Berkeley Scanner.

¿Qué es la Leptospirosis?

La leptospirosis es una infección producida por la bacteria Leptospira, que afecta tanto a animales como a humanos. El Centers for Disease Control and Prevention (CDC) explicó que la transmisión ocurre por contacto directo con agua, barro o alimentos contaminados con orina de ratas, perros u otros animales infectados.

¿Cuáles son los síntomas de la Leptospirosis en humanos?

La Leptospirosis se manifiesta en humanos con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, dolor abdominal, ictericia y erupciones. El período de incubación varía de dos a 30 días posteriores a la exposición; según CDC y CDPH.

De no tratarse con antibióticos, la enfermedad puede derivar daño renal, insuficiencia hepática, meningitis o dificultad respiratoria. En casos poco frecuentes, la leptospirosis puede ser mortal.

Localización del brote y zonas de riesgo en campamento de personas sin hogar

El brote se encuentra en un campamento de personas sin hogar, entre Harrison Street y Eighth Street al oeste de Berkeley. Las autoridades municipales definieron dos zonas:

Zona Roja: área central del campamento, considerada de riesgo máximo por la alta presencia de ratas y animales infectados.

Zona Amarilla: áreas circundantes al núcleo, con riesgo elevado pero menor que en la Zona Roja.

En un comunicado, autoridades municipales ordenaron que los residentes se mudaran de la Zona Roja a una distancia de 1/3 de milla de distancia por el riesgo sanitario.

El Departamento de Salud Pública de la Ciudad de Berkeley señaló que el monitoreo y las labores de saneamiento continuarán durante las próximas semanas. Los servicios sociales locales colaboran en la reubicación temporal de las personas afectadas y en la provisión de atención médica y veterinaria.

